Governo | Meloni alla Camera

... mentre Giorgialo è tra i politici. Il sentiment sul tema è negativo al 73%: permane una forte polarizzazione, bilanciata tra chi esprime contrarietà all'azione intrapresa dale chi ...... l'articolo punta il dito contro la "debolezza del settore manifatturiero", dovuta, tra le altre cose , alle "condizioni specifiche dell'Italia, in particolare la decisione deldi ...Insulti e minacce contro ilhanno caratterizzato il corteo svolto oggi a Napoli contro la cancellazione del reddito di ...intonato un coro pesantemente offensivo nei confronti di Giorgia:...Il Financial Times: "Meloni under fire as Italy’s economic recovery falters". Il brusco risveglio del governo con i recenti numeri sul Pil.L’Anpi attacca Giorgia Meloni per la sua “ambiguità” sulla strage di Bologna, di cui dimentica ancora una volta di definire la ...