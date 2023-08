Governo | Conte | ‘Santanchè non lascia suo posto ma anzi raddoppia ministero’**

Non è ila ripristinare i vitalizi,è professore di diritto e dovrebbe saperlo, c'è stato il voto contrario di FdI e il sì di Grassi, del M5s. Oggi arriva la verità'. Immediata la ..."Siamo in piazza contro ile contro tutte le istituzioni", spiega un manifestante. Altri, ... nonché leader M5s, Giuseppeche accusa Meloni di aver aperto una "vendetta contro il ...Non è ila ripristinare i vitalizi,è professore di diritto e dovrebbe saperlo, c'è stato il voto contrario di FdI e il sì di Grassi, del M5s. Oggi arriva la verità'. Grassi è ex ...“Si fa chiarezza dopo le consapevoli menzogne di Conte e del M5S – ha esordito Giovanni Donzelli, FdI – Non è il governo a ripristinare i vitalizi, Conte è professore di diritto e dovrebbe saperlo, ...Il Reddito di cittadinanza è una misura politica che è stata istituita nel 2019 dal governo Conte, come contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Nel corso del tempo ha ...