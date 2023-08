Gosens | il Wolfsburg si arrende? Un’altra trattativa in corsa in Serie A

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Robinè uno degli obietti del. L’interesse del club tedesco per il centrocampista dell’Inter, però, potrebbe spegnersi per via diin corso sempre inA. CAMBIO DI PIANI – Sembra che ilsia avanti nellaper l’acquisto di un calciatore diA che, però, non è Robin. L’addio all’Inter del centrocampista potrebbe sfumare perché il club tedesco sta trattando con il Sassuolo per Rogério Oliveira da Silva. A spiegarlo è proprio Giovanni Carnevali, in collegamento con Sky Sport 24. Di seguito le informazioni riferite dall’Amministratore Delegato neroverde: «Rogério al? È unache stiamo portando avanti in questi ...