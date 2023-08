Golpe Niger | Roberta La Fortezza | tra le possibili cause anche le dinamiche di confronto internazionali | in particolare la dialettica Occidente-Russia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Se il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che a fine agosto sarà promotore di “una importante iniziativa politica” per “tentare di federare intorno ad un progetto chiaro e semplice tutti coloro che vorranno partecipare, senza chiedere loro di aderire a tutto” sull’Africa Occidentale; a quattro giorni dalla scadenza dell’ultimatum imposto dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (CEDEAO) contro la giunta golpista, ad Abuja, capitale dellaia, si sono incontrati i capi di Stato maggiore dei Paesi componenti proprio la CEDEAO, evidentemente per concordare e coordinare una strategia comune in caso di un’azione di forza o una missione militare. Soffiano sempre più forti venti di guerra nel quadrante dell’Africa occidentale e proprio per approfondire questa situazione in evoluzione abbiamo contattato la docente e analista ...

La Francia ha chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue per far rimpatriare i cittadini europei dal, in seguito alla situazione creata dalmilitare che ha destituito il presidente Mohamed Bazoum. Il meccanismo finanzierà il 75% dei costi di trasporto. La stessa Francia ha messo a ...Leggi anchein, cresce la tensione: Mali e Burkina Faso minacciano escalation in caso di intervento militare della Ecowas Perché ilè un paese chiave nel Sahel per l'Occidente: il ...Rispetto ad unmilitare, dalle chiare fattezze anti - occidentali, queste realtà, sotto un'...alla tempia dell'Europa e dell'Occidente! Non è un caso se la Wagner commenta gli eventi in...

Golpe in Niger, Russia fa appello al dialogo. Mali e Burkina Faso minacciano escalation Adnkronos

La Russia lancia un appello al "dialogo" in Niger, dopo il colpo di stato militare che ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum. "Riteniamo che sia estremamente importante evitare un ulteriore ...Chi sta con il regime golpista e chi no in Africa occidentale, perché si parla di una possibile guerra e cosa ne pensa la Francia ...