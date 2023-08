Golpe Niger | Roberta La Fortezza | tra le possibili cause anche le dinamiche di confronto internazionali | in particolare la dialettica Occidente-Russia

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Se il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che a fine agosto sarà promotore di “una importante iniziativa politica” per “tentare di federare intorno ad un progetto chiaro e semplice tutti coloro che vorranno partecipare, senza chiedere loro di aderire a tutto” sull’Africa Occidentale; a quattro giorni dalla scadenza dell’ultimatum imposto dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (CEDEAO) contro la giunta golpista, ad Abuja, capitale dellaia, si sono incontrati i capi di Stato maggiore dei Paesi componenti proprio la CEDEAO, evidentemente per concordare e coordinare una strategia comune in caso di un’azione di forza o una missione militare. Soffiano sempre più forti venti di guerra nel quadrante dell’Africa occidentale e proprio per approfondire questa situazione in evoluzione abbiamo contattato la docente e analista ...