Golpe Niger | ritornano i nostri connazionali | accolti da Tajani

Addestrato da Francia e Stati Uniti il leader delinEmergono nuovi dettagli sulla figura del generale Abdourahmane Tchiani, che si è autoproclamato sulla tv nazionale nuova guida del. Come racconta il Corriere della Sera, 'il ......in, rimane l'incertezza su chi sia veramente al comando. Centinaia di cittadini europei si sono radunati ieri all'aeroporto della capitale del Paese per un volo di evacuazione, mentre il...Golpisti: "Ecco piano Francia per intervento militare"in, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader Anche la Francia ha deciso di evacuare i propri cittadini e un primo volo è ...Crocevia tra l’Africa occidentale e settentrionale, il Niger è uno snodo centrale delle rotte migratorie africane all’interno della regione e dirette verso il Mediterraneo. La crisi provocata dal ...Il golpe in Niger non fa altro che aumentare l'instabilità in un'area già colpita di recente da rivolte e colpi di Stato. Secondo l'Ucraina dietro il rovesciamento manu militari di Bazoum ci sarebbe ...