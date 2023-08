Gmg | un viaggio di fede Diario di bordo | giorno 1 | la partenza

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Civitavecchia – Zaini, valigie e qualche chitarra. Lentamente la chiesa dei santi Martiri giapponesi di Civitavecchia si riempie di bagagli e di giovani. Inizia da qui, ufficialmente, ilche li porterà, via nave, a Lisbona, dove ieri è iniziata la Giornata Mondiale della Gioventù, l’evento ideato da Giovanni Paolo II e quest’anno giunto alla 37ma edizione. Nella chiesetta vicino al porto si sono dati appuntamento i giovani delle due diocesi unite, quella Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina. E’ ormai sera quando mons. Gianrico Ruzza presiede la Messa “d’invio” con i ragazzi. Una settantina in tutto proveniente dal litorale romano, di cui molti residenti a Fiumicino: 4 ragazzi da Parco Leonardo, 11 da Focene, 2 dalla parrocchia di Santa Paola Frassinetti. Gmg. Da Fiumicino a Lisbona per riaccendere la speranza di un mondo più umano “Durante l’omelia – ...

Lo scrive il Papa nel telegramma fatto pervenire al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione della partenza per il 42°apostolico internazionale in Portogallo per ...... stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegrini dellae tutti i giovani del mondo", ha twittato il Pontefice alla vigilia del 42esimo....... L'atterraggio nella base di Figo Maduro è previsto verso le ore 10 locali, le 11 in Italia, e il papa sarà accolto dal presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa . Durante il suo, il ...

Oltre mille giovani bergamaschi in viaggio verso la Gmg di Lisbona L'Eco di Bergamo

Il viaggio che fino a domenica porterà Francesco in Portogallo si colloca in questo duplice scenario, in cui sono soprattutto i giovani, nel bene e nel male, i protagonisti. Per scelta convinta – come ...Inizia così il 42* viaggio internazionale di papa Bergoglio ... "Tornerò ringiovanito", ha detto in riferimento alla Gmg. E a chi gli ricordava che sono passati 10 anni dalla sua prima Gmg a Rio, ...