GMG Lisbona Zuppi | ' i cristiani non siano fuori dal mondo' Ciotti | ' il posto di Dio è con gli ultimi | lì dobbiamo cercarlo'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 'Quando passo alla Stazione - ha detto - leggo i nomi e l'età. Lì potevamo esserci tutti. Il terrorismo, come le mafie, colpiscono tutti. Ed è quello che succede in tante parti delcon la ...

La catechesi per i ragazzi dellain una chiesa a 40 chilometri daha visto il cardinale Matteo Maria Zuppi dialogare con don Luigi Ciotti su temi etici e sociali che interrogano la coscienza di tutti, e in particolare dei ...Canada, Justin Trudeau prende in braccio il suo omonimo figlio di rifugiati siriani Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery -2023, Papa Francesco è arrivato aUltimo Aggiornamento 01/...È il sogno di Papa Francesco , che a, nel suo primo discorso pubblico alle autorità - l'... di cui si avverte la mancanza, esortando l''anziano' Continente, a guardare ai giovani della, ...

Papa Francesco alla Gmg: sogno un'Europa che accenda luci di speranza Avvenire

Foto Christian Gennari L’edizione per la Gmg 2023 non ha fatto eccezione, con la novità delle parole del Capo dello Stato dedicate ai giovani “di Lisbona”. Le immagini diffuse dai maxischermi di Algés ...Il Pontefice incita l'Europa a cercare nuove strade per favorire la pace ma torna anche sulla spinosa questione degli abusi sessuali e incontra 13 vittime del clero portoghese ...