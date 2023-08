Gmg Decolla il volo papale | Francesco in Portogallo per incontrare i giovani e parlare di pace

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Fiumicino – E’ appenato dall’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino l’aereo Ita con a bordo Papa. direzione Lisbona dove ieri è iniziata la 37ma Giornata Mondiale della Gioventù.si reca inper la seconda volta, dopo la visita al Santuario di Fatima avvenuta il 12 e 13 maggio del 2017, in occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria. Sarà il quarto Pontefice a visitare il Paese lusitano, dopo San Paolo VI, nel 1967, San Giovanni Paolo II, nel 1982, nel 1991 e nel 2000, e Benedetto XVI, nel 2010. Fino a domenica il Pontefice sarà nella capitale portoghese per la Gmg, alla quale, secondo le stime ufficiale, dovrebbero partecipare circa un milione di. Numero, fanno sapere dalla Sala Stampa ...

Francesco partito per Lisbona, migliaia di giovani lo attendono per ... Vatican News - Italiano

Partito da Fiumicino il Volo Papale che porterà il Pontefice a Lisbona per una settimana. Francesco sarà anche a Fatima da dove lancerà un messaggio di pace per il mondo in guerra ...Non c’è Gmg senza il Papa. E l’atterraggio di Francesco oggi a Lisbona alle 10 locali, le 11 in Italia, fa decollare ulteriormente il programma di questa 37ma Giornata mondiale, la quarta (dopo quelle ...