GMG 2023 | Papa Francesco è partito per Lisbona Oltre un milione di giovani ad attenderlo

Durante questi giorni, oltre ad andare insieme verso la, vivremo un momento importante per la fraternità internazionale: il Capitolo elettivo dei Consiglieri internazionali. Il titolo scelto è '...A chi gli faceva notare che sono trascorsi 10 anni dalla primanella quale ha partecipato, il Pontefice ha sottolineato: 'Questa è la quarta. Continuiamo a fare chiasso'. In molti hanno chiesto ...... dell'accoglienza reciproca, con la stessa sollecitudine con cui Maria è andata verso la cugina Elisabetta, che tra l'altro è il tema di riferimento della. Il viaggio si sta compiendo via ...Papa Francesco: in volo verso Lisbona per la Gmg. Prima della partenza l’incontro con i giovani di una comunità di recupero e tre nonni con i nipoti ...Ci siamo, è iniziata questa Giornata Mondiale della Gioventù edizione 2023. Ieri si è tenuta la Messa di apertura nella gioiosa città di Lisbona, presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel ...