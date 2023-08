Gli spezza la gamba e poi piange in campo | il dramma di Marcelo in Copa Libertadores

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Serata da dimenticare per, protagonista (in negativo) di Argentinos Juniors-Fluminense. L'ex Real è stato espulso per aver rotto laad un avversario

... che siin maniera netta, compiendo un movimento del tutto innaturale. Marcelo, le lacrime e ... mentre i sanitari soccorrono il giocatore dell'Argentinos Juniors e l'arbitromostra il ...L'emozione prende il sopravvento, la voce siocchi si inumidiscono e il pubblico è commosso tanto quanto Belly ( Lola Tung ) seduta in sala. Anche per Briney non è stato semplice vivere ...Sfruttandoerrori delle azzurre, le loro imprecisioni, le incertezze. Ed è una beffa davvero ... E sono lacrime: di delusione, di rabbia, di un sogno che sinel momento più importante. Caruso ...

"Gli spezza la gamba e poi piange in campo": il dramma di Marcelo ... ilGiornale.it

E in preda allo sconforto scoppia in lacrime. Si è prima accovacciato sulle sue gambe di fianco a un suo compagno di squadra, poi si è messo le mani sul volto mostrando solo successivamente gli occhi ...Il terzino ha commesso un fallo tremendo su Luciano Sanchez dell’Argentinos Juniors: una volta resosi conto delle condizioni dell’avversario, il brasiliano non ha trattenuto il pianto ...