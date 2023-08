Gli italiani e la passione sconfinata per le bollicine

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Bere Champagne non è mai stato così facile. Vista l’incredibile proliferazione di enoteche selezionate, negozi e bistrot in cui assaggiare e acquistare e un settore enologico nel pieno della produzione, ora bersi un calice di Champagne non è più così insolito. Sempre più produzioni escono sul mercato a un prezzo interessante anche per il consumatore medio – fino ad oggi fedele alla bollicina italiana – sdoganando in parte l’allure intorno al prodotto francese. Andando a ripercorrere tratti di storia, in realtà scopriamo che nel 1772 nel libro ordini della Maison Veuve Clicquot comparve per la prima volta il nome di Venezia. Proprio qui Gio anto Benintendi si fece spedire una cassa con sessanta bottiglie di Champagne aprendo in qualche modo la via all’azienda per farsi conoscere e approdare in modo più consistente sul territorio nazionale, esplorando diverse città in spedizioni di ...