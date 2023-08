Gli interessi di Turchia e Russia si scontrano nel Caspio Il ruolo del Kazakistan

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sin dai tempi sovietici Mosca ha sempre dominato le acque del Mar, considerato quasi alla stregua di un mare interno. Tuttavia, negli ultimi anni la Flottiglia deldella Marine Militare Russa sembra avviata a perdere la sua supremazia in queste onde. Non tanto a causa di Paesi litoranei come Turkmenistan o Iran, le cui piccole flotte a sono state sviluppate principalmente per assolvere a funzioni di ricerca e soccorso o di protezione delle infrastrutture energetiche offshore, quanto piuttosto per le ambizioni di altri attori. Come ad esempio il. Pur non avendo ricevuto alcun vascello in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, Astana si è da subito prodigata per dotarsi di una marina militare capace di operare nel bacino del, acquistando navi prodotte da Paesi stranieri o ...