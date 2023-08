Gli elicotteri di Merloni & Company non decollano più Esperia Aviation Services in perdita per quasi 5 milioni

In Cina nella regione di Pechino i soccorritori sono sempre al lavoro per cercare di salvare le persone bloccate dalle inondazioni dopo giorni di pioggia senza precedenti.hanno lanciato rifornimenti nelle zone più interne dove tutti i collegamenti sono stati interrotti. Sono oltre 130 mila le persone colpite da questa ondata eccezionale di maltempo che ......della Difesa lo vede alla maniera di un `racconto di vecchie comari´ e osserva che non ci sono state violazioni del confine da parte diMi - 8 e Mi - 24", ha continuato Minsk.abitanti ......della Difesa lo vede alla maniera di un 'racconto di vecchie comari' e osserva che non ci sono state violazioni del confine da parte diMi - 8 e Mi - 24', ha continuato Minsk.abitanti ...

Gli elicotteri di Merloni &Co non decollano: Esperia in perdita per quasi 5mln Affaritaliani.it

Nel frattempo da Treviso si è alzato in volo anche l'elicottero del Suem che è atterrato poco distante. Per il giovane milanese si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Padova dove è stato ...Dopo 24 ore i vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le fiamme con l'ausilio di elicotteri e aerei canadair. L’esteso rogo è scoppiato lunedì mattina in una zona impervia a sud di Brisighella, ...