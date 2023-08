Gli cade il ciuccio in giardino | bambino di due anni avvelenato dal topicida

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dramma a San Martino in Strada , in provincia di Lodi. Undi 2è rimastoper aver ingerito del. Il piccolo stava giocando neldella casa parrocchiale quando ...

Le condizioni del piccolo All'ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato sono stati eseguitiesami del sangue e i medici hanno escluso che il piccolo possa peggiorare nelle prossime ore. A ...La situazione prende una piega potenzialmente tragica quandorovinosamente dalle scale, un ... Il diavolo sta nei dettagli Il walkie talkie,schermi che controllano ogni stanza della dimora, ...E traospiti eccellenti, lunedì 31 luglio, c'era anche Janis Danner che è rimasto coinvolto ... immagini che catturano l'esatto momento in cui la statuae si distrugge in mille pezzi. Si ...

Gli cade il ciuccio in giardino, bimbo avvelenato da topicida. Il parroco: non è grave Gazzetta del Sud

Dramma a San Martino in Strada , in provincia di Lodi. Un bambino di 2 anni è rimasto avvelenato per aver ingerito del topicida . Il piccolo ...Il modello-influencer Janis Danner e i suoi amici in vacanza a Varese hanno distrutto una statua storica e sono stati denunciati ...