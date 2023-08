Gli azionisti mettono spalle al muro i manager sulle tematiche Esg

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Glisono sempre più esigenti in merito alle questioni di sostenibilità ed avanzano richieste più specifiche in ambito climatico ed ESG. Chiedono più spazio per le loro proposte e trovano supporto negli investitori che spingono perché venga riconosciuta maggiore voce in capitolo agli. Questo è il quadro che emerge dall’analisi del database delle risoluzioni del Pri (Principles for Responsible Investment) in cui la rete di istituzioni finanziarie ha raccolto in questi mesi del 2023 oltre 800 risoluzioni degli, proposte del management e votazioniquestioni ESG. Al 30 giugno 2023, 431 hanno sono stati pubblicati nel database i risultati di voto su 431 risoluzioni, mentre 214 non sono state portate avanti. Le risoluzioni deglisono proposte o ...