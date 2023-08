Giornata mondiale della gioventù | il Papa è a Lisbona Un milione di ragazzi attesi in Portogallo

Ecco il racconto per immagini di questaIscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo Papa Francesco è in Portogallo per ladella Gioventù. Si tratta del suo 42esimo viaggio internazionale. Dopo la partenza alle 8 dall'aeroporto di Roma Fiumicino, il Pontefice è atterrato a Lisbona alle 10 locali (le 11 ...Ha preso il via ieri il viaggio dei giovani della diocesi di Albano verso Lisbona e l'incontrodei giovani di tutto il mondo, in occasione della XXXVIIdella gioventù, sul tema 'Maria si alzò e andò in fretta' (Lc 1, 39). Ieri il gruppo di giovani che fa riferimento al Servizio diocesano di pastorale giovanile " composto da 107 ...È partito alle 8 dall'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino il volo A320 neo/ITA Airways con a bordo Papa Francesco diretto in Portogallo per la 37esima ...Quest'anno cade mercoledì 2 agosto l'Earth Overshoot Day, la data in cui la domanda di risorse naturali a livello mondiale supera quello che la Terra può rigenerare in un anno. Una scadenza che ...