Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlodurante una diretta con la festa della lega in Romagna. Serve "uncon un atteggiamento collaborativo in fase preventiva", che ......, concorrenza, burocrazia giusto per citare le più importanti " che la devono trasformare in ...a 35 miliardi del 2023 Le due rate non sono nelle casse dello Stato anche se il ministro...Il ministro dell'Economiaha spiegato che l'ipotesi di pagamento del Canone Rai con la bolletta telefonica deriva da fatto che oggi ormai le nuove modalità disponibili, come dimostra ...

Giorgetti: un fisco più equo sul lavoro, che tassi anche influencer Tiscali Notizie

Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti durante una diretta con la festa della lega in Romagna. Serve “un fisco con un atteggiamento collaborativo in fase preventiva”, che ..."Grazie all'impegno del ministro Giorgetti è stato sbloccato dal Mef lo stallo sull'emendamento al ddl incentivi che equipara i professionisti alle imprese per l'accesso alle misure. (ANSA) ...