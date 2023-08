Gigi D’Alessio | doccia gelata per l’Irpinia | stop al concerto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa settimane i fan irpini e non solo distavano aspettando la data del 10 agosto, per poter assistere algratuito dell’artista napoletano che si sarebbe dovuto tenere a Moschiano il 10 agosto. Ma dalla Prefettura sarebbe arrivato loper ragioni di sicurezza e mancanza degli adeguati criteri logistici dell’area individuata. In un tentativo di risolvere la situazione e offrire ai fan una possibilità di godersi il, i promotori stanno valutando la possibilità di spostare l’esibizione a Lauro, dove il sindaco Boglione avrebbe messo a disposizione l’Area Pip. Ma il sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, sta cercando comunque di non perdere l’occasione che tra l’altro coincide con i Festeggiamenti del Santo Patrono, e capire se si riesce a ...