Gigi Buffon si ritira | nel suo futuro c’è la Nazionale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il numero uno più forte della storia del calcio italiano degli ultimi trent’anni ha deciso di fermarsi definitivamente., infatti, sia 45 anni, al termine di una carriera irripetibile. L’annuncio ufficiale verrà dato nelle prossime ore, poi per lui si spalancheranno le porte dellacon un nuovo incarico.SI: LA SUA CARRIERA Nonostante avesse ancora tante offerte, l’ex portierone azzurro ha detto basta. Una decisione arrivata dopo tanti mesi di riflessione durante i quali ha capito di aver chiuso con il calcio giocato portandolo ad ottenere successi incredibili. Il Mondiale vinto con l’Italia nel 2006, il record di presenze in Serie A e quello d’imbattibilità(974 minuti), sono solo tre dei tanti traguardi ottenuti ...

Il taglio alto è dedicato ae alla sua scelta di appendere i guanti al chiodo: 'Mito'. Spazio anche per il mercato della Juventus: 'Lukaku è rivolta'. Gli altri titoli di giornata: 'Si ...Gianluigisi ritira dal calcio giocato e, sebbene la notizia non sia ancora ufficiale, la ... No, questa volta non ci sarà alcuna firma anche se la sceltal'ha maturata con il tempo, tanto ...Commenta per primo Il più grande di tutti.appende i guantoni al chiodo, alla veneranda età di 45 anni, dopo una carriera che lo ha visto dominare in lungo e in largo, laureandosi come il portiere più forte dell'era moderna e uno ...

Nato a Carrara in Toscana, Buffon fin da bambino fa il tifo per il Genoa. Gigi era talmente innamorato dei colori rossoblù che da piccolo andava spesso a Marassi accompagnato dallo zio genovese. Il ...Gigi Buffon ha salutato il calcio: il portiere del Parma ufficializzerà l'addio nei prossimi giorni, per lui è pronto un ruolo in Nazionale ...