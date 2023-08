Gigi Buffon si ritira | il Campione del Mondo dice basta al calcio giocato a 45 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma – Sembrava una storia destinita a non finire mai, quella tra Gianluigie la “sua” porta. Ma quando qualcosa inizio, può (anzi, neldeve) avere una fine. E’ per questo che ildelha deciso di appendere i guantoni al chiodo all’età di 45. E’ stato lui stesso ad annunciarlo sui social media: “È tutto gente! Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. L’abbiamo fatto insieme” ha scritto, chissà se con qualche lacrima di commozione, riguardando il video allegato delle sue gesta. In aggiornamento…(Foto: figc.it) That's all folks!You gave me everything.I gave you everything.We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi(@gianluigi) August 2, 2023