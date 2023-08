Gigi Buffon annuncia il ritiro | ' Il calcio mi ha dato tutto'

La società bianconera: "Siamo stati parte della tua storia e tu sei stato parte della nostra"annuncia il ritiro e dà l'addio al calcio. La Juventus, con cui il portiere 45enne ha vinto tantissimo, saluta "IL portiere" , che per quasi 20 anni ha difeso i pali bianconeri. "Caro,...Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, che puntualmente è arrivato a poche ore dalle indiscrezioni, simili a certezze, circolate già nella giornata di ieri :lascia il calcio giocato, dopo una carriera irripetibile, che ne ha fatto, per molti addetti ai lavori e non, il portiere più forte di ogni epoca. 'Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho ...Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata attraverso un video postato sul suo profilo Instagram:si ritira dal calcio giocato. Le immagini social che ripercorrono la sua carriera sono ...

Il saluto del Parma: 'Gigi per sempre'. Malagò: 'Futuro in Nazionale Presto parlarne'. Da Bonucci a Dybala: tutti i messaggi del mondo del calcio ...Adesso è anche ufficiale: Gigi Buffon si ritira dal calcio giocato. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post sui social: "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto.