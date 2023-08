Gigi Buffon annuncia il ritiro | “Il calcio mi ha dato tutto”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le parole del portiere su Instagram Gianluigiildal. Il portiere, 45 anni, ufficializza l’addio con una storia su Instagram. “Finisce qua. Mi hai. Ti ho. Abbiamo vinto insieme”, le parole usate dal numero 1. Già ieri si era diffusa la notizia relativa aldel campione del mondo 2006, con la prospettata rescissione del contratto con il Parma.potrebbe entrare ora nello staff della Nazionale del ct Roberto Mancini. “28 anni di carriera mi sembra un risultato incredibile, quasi impensabile, sopratper la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l’aspetto che più determina il valore di una ...

Gigi Buffon dà l'addio al calcio: "Finisce qua, mi hai dato tutto e ti ho dato tutto" - Sportmediaset Sport Mediaset

