Giffoni 53 premia una storia contro il bullismo

Leggi su fmag

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Una potente narrazione sulla realtà del cyberche affligge sempre più giovani vista da un’altra prospettiva: quella del bullo. Che, in un loop che ricorderà formule cinematografiche già sperimentate ma che per la sua natura su punizione e senso di colpa ricorda un po’ l’inferno di Lucifer, vivrà sempre lo stesso giorno. Per uscirne sarà costretto a rivalutare le sue azioni che fanno soffrire gli altri, ma anche lui stesso. È ladi “Loop” (TNM Produzioni, distribuito da Tersite Film), cortometraggio diretto da Luigi Russo con protagonisti Gabriele D’Aquino, Tonia De Micco e la partecipazione di Antonio Buonanno, che ha convinto i giurati degli Elements +10 di53 che hanno assegnato al corto il premio prestigioso. Il corto Diretto da Luigi Russo, il film segue ladi Ciro, un ...