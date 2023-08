Gianluigi Buffon appende i guanti al chiodo Addio al calcio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Manca solo l'ufficialità, maha deciso dire i suoi guantoni al. Portiere del Parma, ex Juve e campione del mondo nel 2006, la sua è stata una carriera piena di successi con le maglie di Juventus e Psg e il sogno - che rimarrà in qualche modo tale - di voler riportare il Parma in Serie A (dove era iniziato il suo percorso da professionista) che è svanito nella semifinale play-off della scorsa stagione. Uno dei migliori portieri della storia delnazionale e internazionale, a 45 anni, dice basta nonostante le offerte dell'Arabia Saudita e l'ulteriore anno di contratto con i gialloblù ancora in essere. Adesso, persi potrebbe aprire una nuova strada, quella legata alla maglia della Nazionale, e potrebbe esserci il suo ingresso nello ...

Ecco, per tentare un paragone con la personalità, il talento, la leggenda di, che ieri a 45 anni ha salutato il calcio - ma solo quello giocato - bisogna rovistare tra nomi del ...Grazie Am1co M1o': questo, il post Instagram apparso poco fa sul profilo ufficiale di Leonardo Bonucci , che ha voluto celebrare l'amico ed ex compagno di squadra, prossimo al ...Commenta per primo 45 anni, un'età che, per usare le sue parole, 'è una bella età', quella giusta evidentemente per dire basta con quella che è stata finora la sua ragione di vita.si ritira dal calcio giocato e, sebbene la notizia non sia ancora ufficiale, la decisione è ormai stata presa e mancano solo gli ormai celebri annunci. No, questa volta non ci sarà ...

Buffon ha deciso: addio al calcio. Sarà capodelegazione della Nazionale La Gazzetta dello Sport

Nelle prossime l'incontro tra il suo procuratore Silvano Martina ed il Parma per discutere la risoluzione consensuale del contratto fino al 2024 ...Parma, la leggenda più grande del calcio parmense e italiano Gianluigi Buffon ha detto basta con il calcio giocato Si chiude una delle pagine più iconiche e ...