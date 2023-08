Giamaica-Brasile | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Questa mattina alle 12, in contemporanea con Panama-Francia, laaffronta ilnella sfida valida per la terza giornata del gruppo F deidi calcio 2023. Le verdeoro sono con le spalle attaccate al muro e hanno assoluto bisogno di un successo per passare il turno. In caso di pareggio o vittoria invece a passare sarebbe la. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere intelevisiva il match, leCrediti foto: FIFA Women’s World Cup FacebookNei gironi si sono sviluppate delle situazioni impronosticabili alla vigilia, il tutto a beneficio dello spettacolo. Una di queste è ...