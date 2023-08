GFVip | rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi | fuori anche Giulia Salemi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ormai da diverse settimane,ha messo in atto una vera e propriain casa Mediaset. L’amministratore delegato dell’emittente ha messo alla porta tutti gli influencer e personaggi considerati “trash” per dare un nuovo volto alla rete televisiva a partire già dal prossimo autunno.dal prossimoL'articolo

In tempi ditelevisiva, Sonia Bruganelli sembra oscillare tra Mediaset e Rai. Dopo il definitivo ... dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al. E ora le ambizioni ..., Giulia Salemi nel cast di una nuova serie tv Quella che sembrava solo un'indiscrezione priva di fondamento si è poi rivelata l'ennesima conferma dellamessa in atto dall'...La "" del Grande Fratello è incominciata. Dal prossimo 11 settembre 2023 si riapriranno i ... 📌 Il logo della nuova edizione del re dei reality #GrandeFratello ! #GF ##Mediaset ...

GfVip, la rivoluzione è totale: ecco le nuove regole imposte ai fan leggo.it

Pier Silvio Berlusconi sta portando una significativa rivoluzione ai canali Mediaset per la prossima stagione televisiva. Dopo aver introdotto limitazioni comportamentali e di immagine nel Grande Frat ...L'11 settembre il Grande fratello tornerà in prima serata su Canale 5 con tante novità e maggiore spontaneità. Due volti nuovi affiancheranno Alfonso Signorini ...