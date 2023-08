Gf Vip | Soleil Sorge è tornata single | “L’ultima storia è stata una forte delusione” Poi svela come dev’essere il suo uomo ideale

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Anastasia, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, a breve farà il suo debutto in Rai. Dal 5 agosto al 16 settembre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prenderà parte a Felicità 2023, show di Rai 2 in cui tratterà due strisce. Una dedicata al cinema, affiancata da Enrico Vanzina; una dedicata al benessere e alla salute con il professore Pietro Lorenzetti. In attesa di partire per questa nuova avventura televisiva, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 14 ha presenziato alla 21esima edizione di Ischia Global Film & Music Fest, del quale èla madrina.ha anche ricevuto l’Ischia People Award quale talento in evoluzione dello spettacolo italiano. Il settimanale Novella 2000 ha quindi intervistato la 29enne originaria di Los Angeles, alla quale ha chiesto di spiegare ...