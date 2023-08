Geolier non delude le aspettative e trascina il pubblico in visibilio Foto-Video

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti? La città di Avellino e soprattutto l’amministrazione comunale, con in testa l’assessore agli eventi Stefano Luongo, supera a pieni voti uno degli appuntamenti più attesi dell’Avellino Summer Fest, Il concerto dirappresentava il primo banco di prova “impegnativo” per la cittadina irpina che nei prossimi giorni ospiterà altri grandi della musicisti e lenon sono state deluse. Il rapper napoletano ha entusiasmato e coinvolto le migliaia di persone accorse a Campo Genova, circa 10mila, sin dalle prime ore dell’alba, riproponendo i suoi grandi successi che con il suo tour estivo “Il Coraggio dei bambini- Summer Tour 2023” sta cavalcando le vette nazionali. Da Chiagne a2 secondi a Il male che mi fai a Ultima canzonein. Nelle sue canzoni ci sono storie, ...

...rissa di stamattina tra avellinesi e foggiani nell'area del concerto di. Lo precisa la questura di Avellino in una nota, dopo alcune notizie false circolate nelle scorse ore. 'Al momento...... ombrelli e teli per stendersi, i fan disono arrivati da stamane all'alba sotto il palco. Rafforzata la presenza di forze dell'ordine. Al momento la situazionedesta alcuna ...... in particolare Tedua e. Restando in tema rap, si parla anche del possibile esordio all'... seguita da Cesare Cremonini , che Amadeus sogna di far debuttare all'Ariston (ebbene sì:ha mai ...

Geolier ad Avellino: fan irriducibili dall'alba sotto il palco: "Non molliamo" Ottopagine

Tutto pronto ad Avellino per il concerto di Geolier, fan davanti al palco già da questa mattina. Il piano traffico: strade chiuse e modifiche alla circolazione.Tutto pronto in Piazza della Vita sul lungomare di Civitavecchia per il ritorno del Civitavecchia Summer Festival. L’appuntamento con la musica e gli spettacoli ritorna per una dieci giorni in partenz ...