Genoa | in difesa si segue anche un ex Napoli

Commenta per primo Prosegue il casting della, alla ricerca di un ultimo difensore in grado di completare il pacchetto arretrato di Alberto Gilardino. Tra i nomi in lista, secondo Sky Sport , sarebbe spuntato anche quello di una vecchia ......, Inter, Fiorentina e della Nazionale), Buffon viene acquistato dal Parma quando aveva 13 ... Nella stagione 2015/2016, dietro alla cosiddetta Bbc (il trio dicomposto da Barzagli, Bonucci e ...Più raramente si è servito dellaa quattro, mentre nei vari match in cui ha partecipato in ... Ai tempi del, club in cui arrivò nell'estate 2006, non tutto è infatti da ricordare in chiave ...

Genoa, è fatta per Thorsby. In difesa obiettivi De Winter e Zanoli Sky Sport

Genoa: la società neopromossa, dopo il grande colpo che ha portato Retegui in Liguria, vuole portate a termine un altro acquisto, per rinforzare la rosa ...Gian Piero Gasperini è un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre, ma qualche ombra nel suo passato di tecnico c'è. Gli esoneri.