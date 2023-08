Genk-Servette Champions League | 02-08-2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Perfetta parità tradopo la partita di andata, pareggio 1-1 con i belgi in vantaggio grazie al gol di Arokodare al 21? e gli svizzeri capaci di pareggiare con Rouiller al 77? in una gara con molte occasioni da una parte e dall’altra e che forse ai punti i padroni di casa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Zagabria (Cro) 0 - 0 (*) Qarabag (Aze) - Rakow (Pol) 18:00(Bel) -(Sui) 19:00 Hacken (Swe) - Klaksvik (Fai) 19:00 M. Haifa (Isr) - S. Tiraspol (Mda) 19:00 Molde (Nor) - HJK (Fin) 19:00 ...Successi interni alla portata anche per, Maccabi Haifa e Molde rispettivamente contro, Sheriff Tiraspol e HJK Helsinki. Pronostici altre partite Ci sono anche delle amichevoli di lusso ...Parliamo die Hacken - Klaksvik delle 19 e Galatasaray - Zalgiris delle ore 20.30. Alle ore 19 spazio all' Emirates Cup tra Arsenal e Monaco mentre tra le amichevoli in programma si ...

Racing Genk staat vanavond (19u) in de eigen Cegeka Arena voor de belangrijke terugwedstrijd tegen de Zwitserse vicekampioen Servette Genève in de tweede voorronde van de Champions League. Na de 1-1 ...Racing Genk staat voor een erg belangrijke match tegen het Zwitserse Servette. Vooral financieel is het erg belangrijk voor de Limburgers. Zeker zijn van Europees voetbal tot de winterstop en ook van ...