Gasparri non va per il… Sottile pur di colpire Report

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’offerta di giornalismo d’inchiesta in Rai è aumentata per numero di ore e programmi in palinsesto. Con queste parole il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, risponde così ai dubbi sollevati in commissione di Vigilanza sulle scelte dei futuri palinsesti, dopo le polemiche prima per lo spostamento dia domenica, poi per lo stop al programma di Roberto Saviano e, infine, per la scelta di affidare lo spazio del lunedì sera di Rai3 a Salvo. Tutte proteste, compresa quella relativa alla scelta di affidare all’ex presidente Rai, Marcello Foa, un nuovo approfondimento su Radio1, che potrebbe occupare la casella di Forrest, arrivate dall’opposizione o dall’Usigrai, dopo le accuse piovute su governo e azienda sul nuovo contratto di servizio, ancora in fase di approvazione, per la scelta di non dedicare un capitolo autonomo al ...