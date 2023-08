Gare d’appalto e trasparenza | protocollo tra Provincia e ordini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn accordo finalizzato all’istituzione di un tavolo di concertazione permanente per creare un’efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell’intero territoriole, implementando azioni di coordinamento tra i vari enti. Questo il senso deld’intesa siglato questa mattina tra il presidente della, Rizieri Buonopane, gliprofessionali e Ance Avellino. A spiei dettagli dell’iniziativa il Presidente dell’ordine dei geometri, Antonio Santosuosso: “questoda più garanzie alla Stazione Unica Appaltante, per dare una mano anche ai comuni in una fase così importante come quella che stiamo attraversando in questo momento con la sfida del Pnnr. La Stazione Unica Appaltante può agevolare le ...