Gamestop | addio ai wallet cripto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Girano le sliding doors del settore fintech, con nuove uscite che pesano sull’evoluzione del quadro complessivo. È il caso di, tra i più importanti rivenditori di videogiochi in Europa e negli Stati Uniti, che ha annunciato di recente l’interruzione del suo programma di portafoglinativi. Tra i motivi della decisione, l’incertezza normativa che, dalle inchieste SEC su Binance, si è determinata sui mercati digitali statunitensi. Restano comunque in piedi le attività NFT disuisviluppati da terzi, come Metamask eConnect. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.