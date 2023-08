Futurama | la serie cult torna in streaming con un sequel più dissacrante che mai

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non perde un colpo la nuova stagione di. Latv animata (in Italia su Disney+) racconta il nostro futuro con ironia

... padre de I Simpson e. Questo il cast dellaTV: Bean - Abbi Jacobson Elfo - Nat Faxon Luci - Eric Andre King Zog - John DiMaggio Queen Dagmar - Sharon Horgan Queen Oona - Tress ...Le epiche avventure della Principessa Bean stanno per avere il loro epilogo. Netflix ha annunciato che Disincanto , laanimata creata dallo stesso Matt Groening de I Simpson e, si concluderà con la prossima, quinta parte, di fatto la stagione 3. Gli ultimi 10 episodi saranno disponibili in streaming ...Disincanto (Disenchantment in lingua originale) è unaanimata ideata da Matt Groening , creatore de I Simpson e. Le prime quattro stagioni contano quaranta episodi complessivi , il ...

Futurama, la serie cult torna in streaming con un sequel più ... ilGiornale.it

A non piegarsi alle nuove "regole" c’è una serie tv animata che, nel corso del tempo, non ha mai perso la sua verve comica, cavalcando le mode e infrangendo tanti tabù. Stiamo parlando di Futurama, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Disincanto, il teaser trailer dell'ultima stagione della serie TV di Matt Groening ...