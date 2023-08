Furto da 5 milioni di euro in un autogrill sull’autostrada del Brennero | la vittima è un commerciante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Una sosta presso una stazione di servizio dell’autostrada delsi è trasformata, per untedesco, in una vera e propria sciagura. Di ritorno da una fiera di settore in Italia, dopo essersi fermato in undella valle Isarco per fare rifornimento, la sua valigetta con pietre preziose dal valore di 5diè sparita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato seguito da una banda che, non appena lo ha visto entrare in, ha messo a segno il colpo forzando il bagagliaio e poi scappando con la loro auto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, vista la prontezza d’azione e il piano messo a segno dai rapinatori, gli inquirenti sono convinti che potrebbe essere stata una rapina organizzata conoscendo in anticipo informazioni sulla ...