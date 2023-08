Furti nei bar tabacchi | due raid nel Sannio

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto e un tentato furto in due barnella notte appena trascorsa in provincia di Benevento. Intorno alle 3 di questa notte, ignoti dopo aver forzato la porta d'ingresso di un bara Vitulano, in via Sant'Antonio, i malviventi sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno rubato gratta vinci e denaro contante ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi. Il colpo è invece andato fallito a Montesarchio, in località Cirignano. Ignoti, dopo aver infranto una vetrina dell'esercizio commerciale, si sono introdotti all'interno ma disturbati dall'impianto del sistema di videosorveglianza sono stati costretti a dileguarsi. Sul posto i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi.