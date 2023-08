Frosinone Il direttore generale della Asl Angelo Aliquò ha lasciato la Ciociaria

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 2 agosto 2023)– La decisioneregione Lazio di cambiare il timone in seno all’Asl dipotrebbe accelerare i tempi perché questo avvicendamento avvenga quanto prima anche in seno all’Asl di Latina. “Non ne so niente – si è limitata a dire l’attuale direttriceSilvia Cavalli – Siamo in estate e le risposte dare L'articolo Temporeale Quotidiano.