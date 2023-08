(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'attore, protagonista della serie The, fa parte del cast del, di cui è stato condiviso il, ladi The, è uno dei protagonisti del, di cui è stato condiviso il. Nel video si mostra la vita di una giovane che lavora in una fabbrica di biscotti della fortuna e fa i conti con le difficoltà legate all'essere un'immigrata afgana. La trama delIlè stato diretto da Babak Jalali ed è stato presentato all'edizione 2023 del SundanceFestival. La protagonista è ...

Allen White , la star di The Bear, è uno dei protagonisti del film, di cui è stato condiviso il trailer . Nel video si mostra la vita di una giovane che lavora in una fabbrica di ...Allen White , la star di The Bear, è uno dei protagonisti del film, di cui è stato condiviso il trailer . Nel video si mostra la vita di una giovane che lavora in una fabbrica di ...

Fremont: Jeremy Allen White, star di The Bear, nel trailer del film Movieplayer

L'attore Jeremy Allen White, protagonista della serie The Bear, fa parte del cast del film Fremont, di cui è stato condiviso il trailer.At least that’s the theory. More from IndieWire 'Fremont' Trailer: An Afghan Translator Finds Her Voice in Sundance Gem Starring Anaita Wali Zada and Jeremy Allen White Ira Sachs Tells Us Why ...