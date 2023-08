Franco Morbidelli lascia la Yamaha | arriva Rins

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 agosto 2023) caption id="attachment 290904" align="alignleft" width="300"/captionlascera laal termine della stagione. Lo ha comunicato ufficialmente il suo team, che ha poi successivamente annunciato l'ingaggio di Alex, che quindi sarà il nuovo compagno di scuderia di Quartararo nel 2024.è indal 2019 quando era pilota del team Petronas. In totale ha collezionato tre vittorie, un secondo posto e due terzi posti nella sua carriera in MotoGP. Ha esordito nella classe principale nel 2018 in sella alla Honda, dopo aver conquistato il titolo mondiale in Moto2 nel 2017.Lin Jarvis - Managing Director dellaMotor Racing - ha commentato la fine del rapporto con il pilota italiano: ...