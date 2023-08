Francesco Silvestro commissario politico di Forza Italia a Villaricca

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° agosto, il dottorDi, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, ...Il Segretario Generale di Fimmg,Scotti , e il Segretario Nazionale di Fimmg CA, Tommasa Maio , commentano così l'incontro avvenuto stamane conVaia, recentemente nominato ......far cassa da parte dell'amministrazione ha sottolineato in particolare il consigliere Pd...quindi fatto emergere come molti automobilisti procedessero sulla strada che collega a San,...“Il Senatore Francesco Silvestro, componente della commissione parlamentare antimafia, e’ il nuovo commissario politico di Forza Italia a Villaricca”. Lo annunciano il coordinatore regionale, Fulvio M ...Stefano Stefanini NewTuscia – ROMA – “Io vi voglio mandare tutti in Paradiso”. Era il 2 agosto 1216 quando san Francesco esclamò questa frase che ancora oggi, nella solennità del Perdono di Assisi, s ...