Forza Italia | lo scouting di Tajani | “Nomi importanti in arrivo”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – ''Rosato con noi? E' una persona che stimo ma non abbiamo mai annunciato il suo nome, non c'è nessuna trattativa in corso. Poi, se ci sono altre persone del suo partito che vogliono aderire, ne parliamo. Si condivide un progetto, questo è quello che ci interessa…''. Antoniopresenta la festa nazionale dei giovani azzurri a Gaeta, 'Azzurra Libertà, Ritorno ad Everest', una 'tre giorni' dall'8 al 10 settembre. Al suo fianco il responsabile nazionale degli azzurrini, Stefano Benigni, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e il capo delegazione a Bruxelles, Fulvio Martusciello, nonché coordinatore regionale in Campania. Il segretario nazionale ribadisce la scelta di campo (''noi siamo il centro del centrodestra, alternativi alla sinistra, chiamiamo a raccolta tutti coloro che vogliono costruire la dimora del centro, che non è solo un centro ...

Dopo un lungo silenzio torna a far parlare di sé la compagna del fondatore die lo fa dedicandogli un messaggio d'amore 'Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché amore mio sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c'è pace e amore, fiori che crescono ovunque&...Non perché non si conosca, ma perché è una vergogna per una parte dell'. Eppure la strage di ... Lo ribadisce conil messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella che dice: " La matrice ...Non a caso, stamane, prima del briefing con i giornalisti, è arrivato via social l'annuncio di un 'nuovo acquisto' proveniente daViva: ''Benvenuto al consigliere regionale della Toscana ...

Italia Viva, consigliere passa a Forza Italia. Cosa succede ora in Toscana Il Tempo

FIRENZE – Aveva lasciato il Pd per Italia Viva di Renzi, Maurizio Sguanci, consigliere reionale della Toscana e presidente del Quartiere 1 di Firenze, importante perchè amministra il centro storico. E ...(Adnkronos) – ”Rosato con noi E’ una persona che stimo ma non abbiamo mai annunciato il suo nome, non c’è nessuna trattativa in corso. Poi, se ci sono altre persone del suo partito che vogliono aderi ...