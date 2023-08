Formia “Maranola | Trivio e Castellonorato” | presentazione del nuovo libro di Daniele Iadicicco

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 2 agosto 2023)– Sarà la frazione dila cornice per ladel– dal titolo “” – a firma diElpidio, per la collana “Appunti di Storia” curata da Alberto Simione. Un progetto nato con l’idea di raccogliere le risultanze di ricerche di scoperta sul territorio pontino, first appeared on Temporeale Quotidiano. L'articolo Temporeale Quotidiano.