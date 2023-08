Fondo Sanitario Nazionale | la ripartizione Regione per Regione

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto È di 120 miliardi ilche verrà distribuito alle Regioni per l’anno 2023, così come previsto dal via libera espresso oggi in Conferenza delle Regioni. Sono da aggiungere anche 644 milioni di quota premiale e 1,4 miliardi di quota Energia, prevista per contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Di seguito laper: PIEMONTE 8.849.572.156 VALLE D’AOSTA 253.394.274 LOMBARDIA 20.187.462.576 BOLZANO 1.052.147.305 TRENTO 1.092.061.669 VENETO 9.901.602.763 FRIULI 2.493.400.140 LIGURIA 3.200.815.724 EMILIA-ROMAGNA 9.071.193.413 TOSCANA 7.607.803.737 UMBRIA 1.787.576.995 MARCHE 3.076.563.878 LAZIO 11.607.526.676 ABRUZZO ...

BARI - Alessandro Leoci, consigliere regionale del gruppo "Con-Emiliano", ha espresso critiche riguardo al riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2023 destinato alla Puglia. Nonostante la dotazione di ...Le Regioni approvano il riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno in corso, ma per bocca del presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga avvertono che quei poco più di 120 miliardi non bas ...