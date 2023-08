Fondo Monetario Internazionale evita il decimo default argentino | prestito di 7 | 5 miliardi di US $

(Di mercoledì 2 agosto 2023) SCRITTI BELLICI Il debito pubblico: la nuova servitù della gleba E’ del 28 luglio scorso la notizia che il(FMI) ha concesso undi 7,5di US $ all’Argentina,ndone l’ennesimo (sarebbe stato il!) imminente. In cambio – tra le altre

... nell'ultimo mese l' indice Merval ha guadagnato un ulteriore 16% a 458.000 punti base, nonostante la scorsa settimana le incertezze sul nuovo accordo con ilInternazionale " poi ...Nel complesso, ilInternazionale prevede che quest'anno i volumi degli scambi cresceranno solo del 2%, in forte decelerazione rispetto al 5,2% stimato nel 2022. In questo contesto si ...Clauser non la pensi come l'oligarchia al potere e gli sia impedito di parlare al forum sul clima delInternazionale. Sorpresa: l'incontro è organizzato dal FMI, uno dei pilastri del ...

L’Argentina paga il debito al Fondo monetario internazionale in yuan Agenzia Nova

Suona una campana abbastanza potente: nel secondo semestre, secondo la stima preliminare dell’Istat, il Pil cala, - 0,3 per cento, rispetto al precedente trimestre anche se in ...Suona una campana abbastanza potente: nel secondo semestre, secondo la stima preliminare dell’Istat, il Pil cala, - 0,3 per cento, rispetto al precedente trimestre anche se in ...