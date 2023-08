Fisco | Tajani Pd | ' governo e maggioranza propongono ricette sbagliate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "E' indubbio che il nostro sistema fiscale abbia bisogno di una profonda revisione per rispondere al dettato costituzionale di equità, giustizia, progressività fiscale, certezza del diritto. Purtroppo per il Paese la delega si muove in direzione opposta a questi principi ispiratori. Di fronte ai grandi vulnus del nostro sistema fiscale, la fuga dall'Irpef di intere categorie di contribuenti, l'evasione monster che non ha pari in altri paesi europei, l'incertezza e l'arbitrarietà nei rapporti tra il contribuente e il, ile lainadeguate e ancor peggio, ispirate all'idea, gravemente eversiva rispetto al rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, che le tasse siano un sopruso se non addirittura un ‘pizzo' ...