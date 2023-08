Fisco | Lotito Fi | ' con riforma nuovo rapporto tra cittadino e Stato e svolta per sviluppo Paese'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Il disegno di legge sulla delega fiscale è unaben studiata e ben scritta che, oltre a segnare untra, è un punto diper loeconomico del. Unache noi di Forza Italia votiamo convintamente e che dedichiamo al presidente Silvio Berlusconi, che per primo ha voluto fortemente un sistema fiscale basato sulla centralità e premialità del contribuente”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Claudio, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl delega fiscale. "Il suo slogan – ha detto- era 'meno tasse sulla casa, meno tasse su chi lavora, meno tasse sulle imprese' e questa ...

Arriva, ad esempio, il rafforzamento dei regimi premiali per i contribuenti 'più affidabili per il' : emendamento del senatore forzista Claudio, che aveva anche provato a far passare una ......da Claudiodi Forza Italia, e approvato giovedì 27 luglio dalla commissione Finanze del Senato, prevede di rafforzare i regimi premiali per i contribuenti più affidabili per il. Secondo ...Tra queste l'emendamento del senatore Claudiodi Forza Italia, che aveva anche provato a far ... che prevede il rafforzamento dei regimi premiali per i contribuenti "più affidabili per il" ...

Ultimo'ora: Fisco: Lotito (Fi), 'con riforma nuovo rapporto tra cittadino ... La Svolta

“Il suo slogan – ha detto Lotito – era ‘meno tasse sulla casa, meno tasse su chi lavora, meno tasse sulle imprese’ e questa riforma articola in modo molto netto un’idea di fisco a misura di cittadino ...Anche la Commissione Finanze del Senato approva il contenuto della Delega fiscale, che ricordiamo essere lo strumento normativo attraverso il quale il Parlamento autorizza il Governo a riscrivere le n ...