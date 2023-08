Fisco | i regali ai truffatori li hanno fatti Pd e M5S

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A ogni passo avanti della legge delega di riforma del sistema fiscale, gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle fanno a gara nell’accusare l’attuale governo e maggioranza di fareagli evasori fiscali. Punti di vista legittimi, ma andrebbe ricordato che quegli stessi esponenti erano governo e maggioranza quando, nel volgere di pochi mesi tra la fine del 2019 e maggio 2020, prima si inventarono il bonus facciate al 90% senza tetti massimi di spesa agevolata e poi lo resero pure monetizzabile senza prevedere alcun tipo di controllo preventivo anche minimo. Iagli evasori fiscali da parte di questo governo e questa maggioranza sono ancora tutti da verificare, iaifiscali di quel governo è quella maggioranza sono invece già stati verificati per oltre 6 miliardi di ...

'Il soggetto che ha redditi da lavoro dipendente piu' basso - ha osservato - non e' che terra' in tasca le risorse che ha risparmiato con la fiscalita', ma sicuramente ci comprera'per i figli ...Tutto questo è imbarazzante: si fanno favori eagli evasori e alle multinazionali e abbandonano le famiglie in povertà e imprese che continuano a pagare costi energetici folli. L'inflazione ...La quale rimarca il fatto che gli introiti legati a pubblicità di prodotti commerciali vanno dichiarati al. Qualsiasi tipo di donazione è ora sotto la lente di ingrandimento della GdF, visto ...

Influencer: donazioni e regali, così si evade il Fisco. I pagamenti digitali non vengono dichiarati ilmessaggero.it

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Questo governo continua a fare il forte con i deboli e il debole con i forti. Ha tagliato dagli obiettivi del Pnrr il tax gap dal 18% al 15% per una cifra di 15 miliardi c ...La Guardia di Finanza sta intensificando le verifiche fiscali su alcuni comportamento tipici degli influencer che ottengono materiale promozionale da parte dei loro sponsor, ne realizzano unboxing e p ...