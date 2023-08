Firenze | furgone travolge auto e motorini in sosta | diversi danni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Incidente in via della Scala: non si registrano feriti. Strada chiusa a lungo per permettere i rilievi

Incidente in via della Scala: non si registrano feriti. Strada chiusa a lungo per permettere i rilievi...al termine del periodo triennale di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di. due donne ferite Tir travolge unpoi invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto,...Due gravel, i bagagli con lo stretto necessario (tende comprese), unal seguito per le riprese e il supporto logistico. Partiranno così, il 31 luglio da Povo, ...all'università di, ...Firenze, 2 agosto 2023 – Incidente nella mattina di mercoledì 2 agosto in via della Scala a Firenze. L’autista di un furgone ha infatti perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha travolto alcune auto ...Novità sulla scomparsa di Kata C'è un'importante novità su Kata, la bambina scomparsa a Firenze, che potrebbe portare ad una svolta. Gli inquirenti stanno continuando a visionare le riprese delle tele ...