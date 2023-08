Fiorentina | sorpasso sul Cagliari per Yerry Mina | trattativa in chiusura

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In queste ore laha messo il turbo per. Il club viola ha definitivamente sorpassato ile ora sta chiudendo gli...

Qualche approccio col Cagliari nelle scorse settimane, poi lo scatto decisivo dellagrazie all'intuizione di Pradè . Yerry Mina è pronto ad arrivare in Italia, Italiano avrà presto il ...Commenta per primo Laè scatenata sul mercato per regalare a Vincenzo Italiano un organico 'da Conference League' e nelle ultime ore si sta concentrando con forza su un colpo in difesa. Oltre ai discorsi legati ...Dopo aver ceduto in prestito allail brasiliano Arthur , per il nuovo responsabile dell'... Milan, Chukwueze o Taremi: arriva ildel nigeriano. Uno slot per due: il Milan ha a ...

Fiorentina, sorpasso sul Cagliari per Yerry Mina: trattativa in ... Calciomercato.com

Dominik Livakovic può sbarcare in Andalusia in questa finestra di calciomercato. Il portiere croato classe '95, trattato nelle ultime settimane anche dalla Fiorentina, è ...La Fiorentina registra il proprio inserimento per Yerry Mina: il difensore colombiano al centro di una contesa, sfida aperta al Cagliari ...